Беглов предложил вместо митингов устраивать субботники

В рамках третьего раунда дебатов кандидаты в губернаторы города обсудили благоустройство Петербурга, в том числе тему парков.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Обо всем сообщает телеканал 78.ру. Михаил Амосов заявил, что переживает за судьбу парка Малиновка – он считает, что его судьба находится под вопросом, так как там хотят возводить храмовый комплекс. Надежда Тихонова попросила петербуржцев выйти на митинг и отстоять парк.

Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов во время дебатов отметил, что горожане могут не переживать – зеленые зоны застраивать не собираются, эта проблема больше не актуальна. Поэтому глава города считает бессмысленным идти на акцию. Сейчас, по словам Беглова, парк благоустраивают – там поставили лавочки и туалеты. Врио губернатора думает, что куда лучше выйти не на митинг, а на субботник.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что парк «Малиновка», возможно, спасён. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поставил если не окончательную, но всё же точку в медленно тянущемся последние несколько лет конфликте.