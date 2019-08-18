Парк «Малиновка», возможно, спасён

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поставил если не окончательную, но всё же точку в медленно тянущемся последние несколько лет конфликте.

О том, что 14,5 гектаров парка «Малиновка», что в Красногвардейском районе города, всё же будут возвращены в категорию «зелёных насаждений общего пользования» стало известно 17 августа. Презентовать мирный договор пришёл сам врио начальника города Александр Беглов. Вместе с жителями он посадил 1 из 15 подготовленных для озеленения клёнов, а также подарил парку скамейки и дал поручение выпустить в пруд рыб.

Напомним, что конфликт вокруг «Малиновки» тянется уже несколько лет. Тогда в парке хотели построить православный храм — но поскольку строить на территориях, определённых как «зелёные насаждения общего пользования» нельзя, то категория землепользования была изменена. Что и вызвало протесты населения: во первых, строительство храмов на тот момент уже вышло из моды, а, во вторых, граждане высказывали опасения, что «под шумок» застроят весь парк.

Однако, если всё пройдёт по плану, то уже скоро волноваться будет не нужно. В понедельник, 19 августа, бумага, просящая восстановить «статус кво» «Малиновки» уйдёт в Законодательное собрание Петербурга.

Что же касается храма, то Александр Беглов пообещал, что для него будет найден участок, который устроит всех жителей района.

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