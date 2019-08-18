Конгрессмен потребовал от ВМС США раскрыть всю имеющуюся информацию по НЛО

Мару Уокер, член Палаты представителей из Северной Каролины официально и публично обратился к министру ВМС США и врио главы Пентагона Ричарду Спенсеру.

В своём письме он потребовал предоставить ответы на события последнего времени, когда военные диспетчеры снова стали в большом количестве получать сообщения о неопознанных летательных аппаратах, многие манёвры которых невозможно выполнить на том техническом уровне, на котором находится американская военная машина. Такие сообщения приходят как с территории США, так и со всего мира.

Объектом письма стал именно Спенсер, так как, указывает сенатор, недавно экипажи военных судов получили приказ наблюдать и фиксировать все необычное, в том числе и связанное со странно ведущими себя летательными аппаратами. Тем не менее, поскольку «Расширенная программа идентификации воздушно-космических угроз» (AATIP) (существовавшая в 2007-2012 гг в США программа, имевшая предметом своей работы сообщения об НЛО), Уокер просит сообщить, на каком уровне находятся расследования сообщений о неопознанных объектах, а также предоставить информацию о том, возможны ли вообще, исходя из данных о сегодняшних технологиях, те воздушные манёвры, о которых говорится в отчёте.

Тревогу сенатора вызвало учащение наблюдений, подобных вышеприведённому. (ролик снят в 2004 году и исследовался в рамках AATIP).

Интересно, что в письме ни разу не говорится ни об инопланетянах, ни о враждебных нациях — однако указывается, что, с одной стороны, сверхбыстрые и сверхманевренные воздушные суда могут угрожать США. Однако в то же время подобные технологии могли бы дать американским силам тотальное и полное преимущество в воздухе.

Письмо было отправлено Уокером в конце июля. Через некоторое время он сделал его публичным, выложив на своём сайте. На сегодняшний день неизвестно, получил ли сенатор ответ.

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