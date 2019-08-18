Учёные нашли частицу, которая при этом собственная противоположность. И построят из неё компьютер.

Майорановский фермион (именно так называется частица, которая при этом собственная античастица) был обнаружен коллективными усилиями американских и немецких учёных.

Подобная частица — из тех областей физики, где бытовая логика скорее мешает, чем помогает. Майорановские фермионы имеют противоположные по знаку электрический и цветовой заряды, а их квантовые числа оказываются не теми, какие исследователь ожидает увидеть.

Именно это «не знаю что» удалось запечатлеть и описать объединённой команде физиков из Университета Иллинойса в Чикаго и Гамбургского университета (Германия). КЧтобы познакомиться с майорановским фермионом поближе, нужно проявить смекалку.

Так, изначально команда взяла рениевый сверхпроводник, на поверхность которого нанесли топологический узор. Если через проводник проходит ток, то фермионы показываются на границах железных островков, служащих основой гравировки.

Таким образом, неуловимый фермион был обнаружен, после чего учёные задумались о том, как применить находку к жизни. В частности, открытие планируется использовать для создания инновационных кубитов (мельчайших единиц хранения информации для квантовых компьютеров). Это будет тем легче, что, по мнению учёных, открытые объекты имеют свойство стабильности, а также «запоминают» свою изначальную форму и стремятся её восстановить в случае нарушения.

Если всё завершится успешно, перед учёным встанет новый этап их занимательного «квеста» — понять, как собственно возможно «пересадить» майорановские кубиты на чипы и управлять ими, после чего эра квантовых компьютеров станет как нельзя ближе.

Ранее GazetaSPb сообщала, что австралийские исследователи, возможно, стоят на пороге эпохального открытия в геологии, которое перевернёт всё, что мы знаем о Земле.