Дело о крупной краже у спящего петербуржца идет в суд

Жительница Северной столицы нанесла знакомому ущерб на сумму свыше 133 тысяч рублей.

В Петербурге рассмотрят дело о краже, которая нанесла петербуржцу урон на сумму более 133 тысяч рублей. Жительница Кировского района Петербурга похитила из квартиры вещи знакомого, пока он спал.

Следствие установило, что обвиняемая вынесла из квартиры деньги, телефон, духи и банковскую карту, сообщили GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат, в прокуратуре Санкт-Петербурга 29 августа. Женщина запомнила пин-код карточки, поэтому без проблем с нее свыше 18 тысяч рублей.

Обвиняемая уже призналась и заявила о раскаянии. Сейчас дело отправляется в суд Кировского района Санкт-Петербурга.

Ранее GazetaSPb сообщила, что теневого банкира приговорили к 11 годам тюрьмы за хищение 37 млрд.