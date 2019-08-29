Петербуржцев подозревают в вымогательстве строительной компании и 17 млн

Четверо злоумышленников напали на бизнесмена в ресторане Приморского района в 2017 году.

Оперативники задержали четырех петербуржцев, которых подозревают в вымогательстве. Два года назад злоумышленники напали на предпринимателя в ресторане Приморского района Петербурга и требовали отдать им его компанию и 17 млн рублей.

Бизнесмен отказался — его избили, а позже все же заставили отправить одной из участниц группы 400 тысяч рублей, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и ЛО 29 августа. Злоумышленникам от 33 до 47 лет, двое из них уже раньше имели проблемы с законом.

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Пока что подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. В квартирах при обыске нашли улики и оружие. Сейчас полиция выясняет, могут ли задержанные быть причастны к другим делам.

Ранее GazetaSPb сообщила, что теневого московского банкира посадили за хищение 37 млрд.