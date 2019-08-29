Тело в ковре лежало у заброшенного стадиона на Оборонной

На стадионе до сих пор играют местные жители. Фото: СКР по Петербургу

На стадионе до сих пор играют местные жители. Фото: СКР по Петербургу

Следственный комитет Петербурга назначил экспертизы и проводит проверку.

Следователи Санкт-Петербурга проводят проверку после обнаружения тела мужчины у стадиона на Оборонной улице. Причины смерти пока не установлены.

Утром 29 августа следователи прибыли к заброшенному стадиону в Кировском районе Петербурга, сообщили GazetaSPb в СК РФ по Петербургу 29 августа. Тело было завернуто в ковер, мужчину не опознали. Правоохранительные органы назначили экспертизы, чтобы установить причины смерти. После результатов следователи решат, что делать дальше.

Стадион Адмиралтейского завода построен в 1956 году. Хотя за ним никто не следит и его помещения находятся в запустении, на нем, по сообщениям местным жителей, до сих пор играют — ворота остались целыми. Если предположить, что было совершено убийство, тогда злоумышленники выбрали не лучшее место, чтобы избавиться от тела.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в бытовке в Новом Девяткино нашли труп женщины.