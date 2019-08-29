В бытовке в Новом Девяткино нашли труп

В вагоне-бытовке днем ранее, 28 августа, был обнаружен труп женщины. Об этом в отдел полиции поступила информация посредством службы «112».

Неизвестная женщина была найдена в промзоне деревни Новое Девяткино. У нее зафиксировали гематомы на лице.

К месту происшествия прибыли сотрудники полиции. Согласно информации ГУ МВД России по городу и области, погибшей оказалось 45 лет.

Тело отправлено в морг для установления причины смерти.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП у Большеохтинского моста. Авария случилась сегодня, 29 августа. О случившемся сообщили очевидцы в одной из социальных сетей. Столкновение оказалось несильным, участники аварии ожидали сотрудников ГИБДД. Один из автомобилей лишился бампера.