В бытовке в Новом Девяткино нашли труп

В бытовке в Новом Девяткино нашли труп
Тело отправлено в морг. Фото: pixabay.com

В вагоне-бытовке днем ранее, 28 августа, был обнаружен труп женщины. Об этом в отдел полиции поступила информация посредством службы «112».

Неизвестная женщина была найдена в промзоне деревни Новое Девяткино. У нее зафиксировали гематомы на лице.

К месту происшествия прибыли сотрудники полиции. Согласно информации ГУ МВД России по городу и области, погибшей оказалось 45 лет.

Тело отправлено в морг для установления причины смерти.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП у Большеохтинского моста. Авария случилась сегодня, 29 августа. О случившемся сообщили очевидцы в одной из социальных сетей. Столкновение оказалось несильным, участники аварии ожидали сотрудников ГИБДД. Один из автомобилей лишился бампера.

новое девяткино новости спб труп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Все “долгострои” ГК “Город” ввели в эксплуатацию
На юге КАД произошло столкновение восьми автомобилей
В Ленобласти мужчина всю ночь избивал, а после ограбил пенсионерку
Электрик напал на таджика в Купчино и угнал его машину
Полигон “Красный бор” станет федеральным с 2020 года
Вход в Дом Елисеева теперь платный
В бытовке в Новом Девяткино нашли труп
Киркоров матом выразил недовольство организацией “Новой Волны”