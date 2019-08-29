Одна иномарка догнала другую у Большеохтинского моста

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, участниками которого стали две иномарки. Инцидент случился сегодня, 29 августа, около 10 часов.
Водитель автомобиля KIA двигался к Большеохтинскому мосту, когда влетел в Range Rover. Предполагается, что первая иномарка не держала дистанцию.
Об аварии сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На опубликованных очевидцами фотографиях видно, что столкновение было несильным.
В результате ДТП никто не пострадал. Бампер KIA лежит на проезжей части.
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