Одна иномарка догнала другую у Большеохтинского моста

В результате ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

В результате ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, участниками которого стали две иномарки. Инцидент случился сегодня, 29 августа, около 10 часов.

Водитель автомобиля KIA двигался к Большеохтинскому мосту, когда влетел в Range Rover. Предполагается, что первая иномарка не держала дистанцию.

Об аварии сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На опубликованных очевидцами фотографиях видно, что столкновение было несильным.

В результате ДТП никто не пострадал. Бампер KIA лежит на проезжей части.

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