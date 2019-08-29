На Просвещения неоднократно судимый мужчина ограбил собственную мать

В Выборгском районе Северной столицы произошло ограбление. Жительница стала жертвой нападения собственного сына.
Обо всем в отдел полиции сообщили днем ранее, 29 августа. Со слов потерпевшей, сын, применив физическую силу, отобрал у нее 1,5 тыс. рублей.
Как стало известно GazetaSPb, в момент инцидента оба участника находились дома, в квартире на проспекте Просвещения.
В ходе проверки стало известно, что подозреваемый неоднократно был судим и отбывал наказание.
По факту открытого хищения возбуждено уголовное дело. Мужчину доставили в отделение.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что иранца подозревают в изнасиловании студентки. Все произошло в одном из общежитий Петербургского университета. С места преступления были изъяты презервативы.