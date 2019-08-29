Иранца подозревают в изнасиловании студентки Первого меда в общежитии

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об изнасиловании. В отдел полиции обратилась студентка Санкт-Петербургского государственного университета имени Павлова.

Девушка учится на 3-м курсе. Как стало известно GazetaSPb, все случилось во вторник, 27 августа, в общежитии. На студентку напал малознакомый мужчина.

В результате следственных мероприятий полицейские задержали гражданина Ирана. Обвиняемый недавно стал студентом того же учебного заведения.

С места преступления были изъяты презервативы.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Рыбацком мужчина напал на собственную бабушку. Ее увезли в больницу с колото-резанными ранами. Удары были нанесены в области груди и живота.