Внук с отверткой напал на бабушку в Рыбацком

Внук с отверткой напал на бабушку в Рыбацком
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: pixabay.com

Петербурженку с колото-резанными ранами доставили в Александровскую больницу. В медучреждение 80-летняя женщина попала вечером в среду, 28 августа.

Инцидент произошел в доме №39 по Рыбацкому проспекту. На пенсионерку напал собственный внук. Он нанес женщине удары в область груди и живота, после чего скрылся.

Как сообщают правоохранительные органы, предполагаемого 31-летнего злоумышленника задержали недалеко от дома, где произошло нападение. Там же была найдена заточка для отвертки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что учеников 23 школ Ленобласти ограничат в использовании мобильных телефонов. Предложение будет согласовано с учителями и родителями учеников. Будет отслеживаться состояние здоровья и успеваемость детей.

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