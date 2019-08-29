Учеников 23 школ Ленобласти ограничат в использовании смартфонов

Решение согласуют с родителями и учителями. Фото: pixabay.com

Решение согласуют с родителями и учителями. Фото: pixabay.com

В предстоящем учебном году общеобразовательные школы Ленобласти проведут полезный эксперимент. В 23 учреждениях школьников ограничат в использовании мобильных телефонов.

В августе настоящего года Роспотребнадзор, Минпросвещения и ряд других ведомств создали методические рекомендации по использованию гаджетов в стенах школы. В течение года, в результате введения ограничений, будет отслеживаться состояние здоровья детей и успеваемость.

Председатель комитета общего профессионального образования региона Сергей Тарасов заявил, что власти области не хотят навязывать инициативу. Как пишет «ТАСС», решение будет обсуждено с родителями и учителями.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что экологи порекомендовали родителям школьников покупать товары к новому учебному году, произведенные в России.