Экологи посоветовали покупать школьные товары, произведенные в России

Эксперты в области экологии советуют родителям приобретать школьные товары без пластиковых упаковок.

Специалисты отметили, что лучше всего покупать канцтовары, которые были произведены в РФ, приобретать их по необходимости, в другом случае – использовать имеющиеся.

Также не рекомендуется, пишет «РИА Новости», использовать товары из Китая. Зачастую они сделаны из пластика, из-за чего их переработка становится невозможной.

Тетради лучше всего покупать с маркировкой «FSC». Значок подтверждает, что бумага создана из лесов, сертифицированных по схеме Лесного попечительского совета.

Ранее в GazetaSPb сообщали о появлении импульсного светофора на Васильевском острове. Его установят сегодня, 29 августа, около одной из общеобразовательных школ на нерегулируемом пешеходном переходе.