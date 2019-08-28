У школы на Васильевском острове появится импульсный светофор

Его установят в четверг. Фото: pixabay.com

Его установят в четверг. Фото: pixabay.com

В Василеостровском районе Северной столицы появится импульсный светофор, работающий от солнечных батарей. Его установят уже завтра, 29 августа.

Новый светофор появится в районе дома №101 по Среднему проспекту В.О. на нерегулируемом пешеходном переходе, где расположена общеобразовательная школа №4.

Согласно информации Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, устройство введено для привлечения внимания водителей при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу.

В настоящее время в городе более 540 нерегулируемых переходов оборудованы такими светофорами. В ведомстве также отметили, что они появятся еще по 37 адресам.

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