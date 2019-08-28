Российская пара не смогла провезти айфоны из Финляндии в Карелию

Попытка ввоза в Россию новых смартфонов Apple из Финляндии закончилась для граждан штрафом. Стоимость iPhone превысила лимит беспошлинного ввоза товаров на 49 евро.

Все произошло на МАПП «Вяртсиля» на границе с Карелией. Супруги хотели провезти телефоны без заполнения декларации, но из остановили.

Согласно информации таможни, пара рассказала осматривавшим сотрудникам, что смартфоны приобретены для личного пользования. Несмотря на это дело об административном правонарушении все же возбудили.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Ленобласти задержан обвиняемый, устроивший поножовщину. Во время ссоры гражданин ударил ровесника ножом в живот. В результате произошедшего возбуждено уголовное дело.