Мужчина ударил ровесника ножом во время ссоры в Ленобласти

Мужчина ударил ровесника ножом во время ссоры в Ленобласти
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

В отношении жителя Лужского района Ленобласти возбуждено уголовное дело. Во время конфликта обвиняемый ударил ножом мужчину.

Инцидент случился в понедельник, 26 августа, у дома №12 по улице Карла Маркса в поселке Оредеж. Между мужчинами произошел конфликт, когда один из участников ударил другого ножом в живот.

Как стало известно GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат (https://mediasyndicate.ru/), в ГУ МВД по городу и области, в ходе розыска сотрудники полиции задержали 34-летнего подозреваемого. По факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

В настоящее время подозреваемый задержан.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что у Исаакиевского собора произошло дорожно транспортное происшествие с мотоциклистом.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание ножевое ранение
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Мужчина ударил ровесника ножом во время ссоры в Ленобласти