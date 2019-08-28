Мужчина ударил ровесника ножом во время ссоры в Ленобласти

В отношении жителя Лужского района Ленобласти возбуждено уголовное дело. Во время конфликта обвиняемый ударил ножом мужчину.

Инцидент случился в понедельник, 26 августа, у дома №12 по улице Карла Маркса в поселке Оредеж. Между мужчинами произошел конфликт, когда один из участников ударил другого ножом в живот.

Как стало известно GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат (https://mediasyndicate.ru/), в ГУ МВД по городу и области, в ходе розыска сотрудники полиции задержали 34-летнего подозреваемого. По факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

В настоящее время подозреваемый задержан.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что у Исаакиевского собора произошло дорожно транспортное происшествие с мотоциклистом.