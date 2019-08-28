У Исаакиевского собора не пропустили мотоциклиста

У Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге сбили мотоциклиста. Инцидент произошел сегодня, 28 августа, около 14 часов.

«На Адмиралтейском проспекте не пропустили мотоциклиста», — сообщил очевидец.

Обо всем рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На опубликованных фотографиях видно, что на помощь к водители поспешили несколько прохожих. Сам мотоциклист сидит на коленях около байка.

Причина ДТП неизвестна. На проезжей части разбросаны осколки от двухколесного средства передвижения.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о задержании подозреваемого в хищении. Злоумышленник разбил камнем витрину кафе и похитил мобильный с роутером. Сотрудники правопорядка задержали его на месте преступления.