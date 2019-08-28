Петербуржец разбил витрину кафе ради модема и мобильного телефона

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в краже. Неизвестный разбил витрину кафе при помощи камня и вынес из заведения Wi-Fi-роутер и телефон.
Инцидент произошел сегодня ночью, 28 августа, на проспекте Непокоренных, 63. Сотрудник кафе заметил следы взлома и вызвал полицию.
Подозреваемый находился на месте происшествия, когда прибыли сотрудники Росгвардии. Объяснить наличие у него мобильного и модема он не смог. После его доставили в отдел полиции.
Согласно данным вневедомственной охраны, задержанный ранее был дважды судим за кражи.
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