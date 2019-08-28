Петербуржец разбил витрину кафе ради модема и мобильного телефона

Петербуржец разбил витрину кафе ради модема и мобильного телефона
Подозреваемый был ранее судим за кражи. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в краже. Неизвестный разбил витрину кафе при помощи камня и вынес из заведения Wi-Fi-роутер и телефон.

Инцидент произошел сегодня ночью, 28 августа, на проспекте Непокоренных, 63. Сотрудник кафе заметил следы взлома и вызвал полицию.

Подозреваемый находился на месте происшествия, когда прибыли сотрудники Росгвардии. Объяснить наличие у него мобильного и модема он не смог. После его доставили в отдел полиции.

Согласно данным вневедомственной охраны, задержанный ранее был дважды судим за кражи.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП на Московском шоссе. Участниками стали фура и три легковых автомобиля. Об инциденте написали очевидцы в социальных сетях.

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