На Московском шоссе произошло ДТП с фурой и тремя «легковушками»

На Московском шоссе Санкт-Петербурга случилось ДТП с участием фуры. Авария произошла сегодня, 28 августа, около часа дня.

«На Московском шоссе в сторону города фура собрала 3 легковушки», — пишет очевидец.

Об инциденте сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». На опубликованных фотографиях видно, что участники аварии заняли две полосы левого ряда. В комментариях пользователи встали на сторону водителя фуры. Они уверенны, что большегруз не может совершать резкие действия или быстро затормозить, из-за чего другим водителям нужно быть к ним внимательнее.

Причина произошедшего и данные о пострадавших не сообщаются.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на Мурманском шоссе был задержан подозреваемый в угоне такси. Мужчину задержали на угнанном автомобиле. Он остановился на заправке.