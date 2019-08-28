На Мурманском шоссе задержали подозреваемого у угоне автомобиля такси

На Мурманском шоссе был задержан подозреваемый в захвате такси. Инцидент произошел на улице Турку во Фрунзенском районе Северной столицы.

В отдел полиции водитель такси обратился днем ранее, 27 августа. Пассажир завладел его машиной, угрожая ножом.

Сотрудники правопорядка задержали подозреваемого на заправке. Мужчина находился в угнанной машине.

Согласно информации ГУ МВД РФ по городу и области, по факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободны. В настоящее время планируется его арест.

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