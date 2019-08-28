В каждом районе Петербурга появится амбулаторный онкоцентр

В каждом районе Петербурга появится амбулаторный онкоцентр
Работы по созданию данных центров должны завершить к 2022 году. Фото: pixabay.com

В каждом районе Санкт-Петербурга появятся амбулаторные онкологические центры.

До конца года в городе будет открыто восемь подобных центров. Предполагается, что каждый будет оснащен необходимым оборудованием для диагностики рака, а также будет иметь возможность проводить химеотерапию в режиме дневного стационара.

Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов в ходе заседания отметил, что некоторые районы нуждаются не в одном, а в двух подобных медучреждениях.

Согласно информации на заседании правительства города, которое состоялось сегодня, 28 августа, работы по созданию данных центров должны завершить к 2022 году.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в результате диспансеризации рак был обнаружен у 1,4 тыс. жителей Петербрга.

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