В результате диспансеризации рак нашли у 1,4 тыс. петербуржцев

За год в Санкт-Петербурге прошли диспансеризацию более 1,3 млн человек. В результате обследования было вскрыто 1,4 тыс. случаев злокачественных опухолей.

Болезненная система кровообращения была выявлена у более 25 тыс. граждан. Более 2,3 тыс. случаев зафиксировано доброкачественной патологии молочной железы. И почти 3 тыс. пациентов имели сахарный диабет. У 1,4 людей нашли злокачественные опухоли.

Согласно данным озвученным на сегодняшнем заседании правительства Петербурга, значительно снизился показатель смертности от туберкулеза.

Диспансерное обследование ВИЧ прошли более 34 тыс. человек.

Ранее в GazetaSPb сообщали, сколько петербуржцев пострадало от контакта с борщевиком этим летом.