Пятеро петербуржцев пострадали от контакта с борщевиком этим летом

Летом 2019 года от контакта с борщевиком пострадало пятеро жителей Санкт-Петербурга. В основном у пострадавших были зафиксированы ожоги легкой степени тяжести. Чаще всего ожоги от растения граждане получали на руках и ногах.

Согласно информации Комитета по здравоохранению, пишет 78.ru, приведенная статистика основана на обращениях петербуржцев в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

В сравнении с минувшим годом, жалоб от горожан поступило в разы меньше.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что сильный ожог от борщевика получил житель Северной столицы. Мужчина получил сильный ожог стопы. Пострадавшему собирались пересаживать кожу, однако операция не потребовалась. В больнице ему делали перевязки и следили за состоянием здоровья.