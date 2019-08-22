Петербуржцу, получившему сильный ожог от борщевика, не потребовалась операция

Жителю Санкт-Петербурга не потребовалась операция по пересадке кожи. Накануне ему в обувь попал борщевик, из-за чего мужчина получил глубокий ожог стопы.

В настоящее время петербуржец находится НИИ имени И. И. Джанелидзе. Он хорошо себя чувствует и даже начал самостоятельно передвигаться.

Как сообщают медики, пациенту делают перевязки и следят за его восстановлением. Не исключена вероятность проведения операции.

Всего за 2019 год в институт после контакта с борщевиком обратились около полутора десятков пострадавших. С прошлого года показатель снизился, врачи отмечают, что люди стали внимательнее и осторожнее.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что петербуржцы обнаружили борщевик возле Александро-Невской лавры. При попадании на кожу или слизистую человека растение может привести к сильным ожогам.