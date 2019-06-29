Борщевик добрался и до центра Петербурга. Очевидцы заметили его у Александро-Невской лавры

Петербуржцы делают ставки, когда растение можно будет увидеть в Летнем саду. Фото: Telegram

Петербуржцы делают ставки, когда растение можно будет увидеть в Летнем саду. Фото: Telegram

Напомним, что растение является опасным и при попадании на кожу или слизистую может привести к сильным ожогам.

Сегодня петербуржцы были сильно удивлены и даже напуганы появлением борщевика в городе. Отметим, что раньше от нашествия этого ядовитого растения страдали только пригороды, отдаленные поселки и деревни Ленинградской области. Однако семена, которые переносит ветер, вероятно, добрались и до парка Александро-Невской лавры.

“Делаем ставки, как скоро он доберется до Летнего сада?”, — пишут петербуржцы в соцсети.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вновь аттракцион “Ракета” был замечен за неисправностью. Так, пишут очевидцы, посетители парка застряли в воздухе на “Ракете” на “Диво острове”. Конструкция поднялась вверх и люди в ожидании, когда ее приведут в исправное состояние.