На “Диво острове” люди застряли на аттракционе “Ракета”

Ранее уже сообщалось, что примерно 9 лет назад у “Ракеты” оторвался трос. Фото: https://vk.com/spb_today

Ранее уже сообщалось, что примерно 9 лет назад у “Ракеты” оторвался трос. Фото: https://vk.com/spb_today

Уже не первый год с этим аттракционом происходят различные инцидент.

Вновь аттракцион “Ракета” был замечен за неисправностью. Так, пишут очевидцы, посетители парка застряли в воздухе на “Ракете”. Конструкция поднялась вверх и люди в ожидании, когда ее приведут в исправное состояние.

Ранее уже сообщалось, что примерно 9 лет назад у “Ракеты” оторвался трос. Когда на ней были посетители. Тогда ни один из посетителей, сообщали в администрации, не высказал претензии, однако после обрыва троса людям пришлось долгое время висеть вниз головой. После ремонта карусель вновь открыли. Что стало причиной сегодняшнего инцидента, пока неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ТРЦ “Монпасье” эвакуировали на 10 минут.