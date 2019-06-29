ТРЦ “Монпасье” эвакуировали на 10 минут

Тревога оказалась ложной, а ее причина осталась неизвестной.

Торговый центр “Монпасье” эвакуировали в субботу 29 июня, сообщили очевидцы в социальных сетях. Посетителей вывели из здания и никого не пускали туда 10 минут.

Свидетели сообщают, что по сигналу тревоги по громкой связи гостей ТЦ попросили покинуть здание в 12:20. Уже в 12:30 торговый объект снова заработал. Тревога, вероятно, оказалась ложной, но в чем состояла ее причина — пока неизвестно.

ТЦ “Монпасье” расположен в Приморском районе Санкт-Петербурга на Планерной улице.

Новая волна эвакуаций торговых центров и социальных городских объектов началась в Петербурге и других городах в ноябре. Злоумышленники рассылали по почтовым адресам письма о бомбах. В последние пару месяцев эвакуации прекратились.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что гипермаркет “Лента” эвакуровали из-за задымления.