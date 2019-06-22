В гипермаркете “Лента” на Уральской эвакуировали посетителей из-за задымления

Судя по незначительным транспортным средствам на парковке, в магазине было не так много посетителей. Фото: https://vk.com/spb_today

Судя по незначительным транспортным средствам на парковке, в магазине было не так много посетителей. Фото: https://vk.com/spb_today

Об инциденте сообщили очевидцы события ночью.

Как пишут очевидцы происшествия в группе “ДТП и ЧП. Петербург” соцсети “ВКонтакте”, инцидент произошел в одном из магазинов сети “Лента”, расположенном на Уральской улице Васильевского острова. Отметим, что магазин, расположенной в Василеостровском районе работает круглосуточно и происшествие случилось, вероятно, ночью.

“В Ленте на Уральской ул. произошло задымление. Всех эвакуировали”, — пишут свидетели в соцсети.

Судя по незначительным транспортным средствам на парковке, в магазине было не так много посетителей.

Всех покупателей и сотрудников магазина по громкоговорителю попросили покинуть помещение. Как сообщили сотрудники, там произошло задымление. Какое именно и каковы масштабы задымление, пока неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на проспекте Народного Ополчения мужчина в “костюме отдыхающего” бросался на машины.