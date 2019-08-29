Маленькую девочку нашли в лесу под Петербургом

Шестилетняя Алина наконец в безопасности – кажется, с ней все в порядке.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на представителей поискового отряда «Лиза Алерт».

Уточняется, что ребенка искали в Тосненском районе Ленинградской области недалеко от деревни Трубников Бор. О ее пропаже сообщил в три часа дня дедушка, который и гулял по лесу с ребенком.

Шестилетнюю Алину пытались найти около ста человек – полиция, спасатели из Петербурга и Новгородской области, а также волонтеры. Малышка нашлась в полутора километрах от штаба ближе к восьми часам вечера. Она находится в удовлетворительном состояние, всех людей эвакуируют с леса.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что у стрелявшего на детской площадке на Ударников нашли гранату. Петербуржец сложил в квартире десятки единиц оружия начала XX века.

Участковый задержал петербуржца на пр. Ударников 26 августа. У него в квартире нашли обрез ружья, боеприпасы. Оказалось, что 20 лет назад мужчину уже судили за хулиганство и наказали.