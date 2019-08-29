У стрелявшего на детской площадке на Ударников нашли гранату

20 лет назад мужчину уже судили за хулиганство. Фото: pixabay.com

20 лет назад мужчину уже судили за хулиганство. Фото: pixabay.com

Петербуржец сложил в квартире десятки единиц оружия начала XX века.

Полиция обнаружила у петербуржца, которого подозревают в стрельбе на детской площадке, целый арсенал. 48-летнего жителя Красногвардейского района задержали за хулиганство, но теперь ему грозит уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов и огнестрела.

Участковый задержал петербуржца на пр. Ударников 26 августа. У него в квартире нашли обрез ружья, боеприпасы. Оказалось, что 20 лет назад мужчину уже судили за хулиганство и наказали.

В ходе повторного обыска полицейские Петербурга нашли ручную гранату без запала, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и ЛО 29 августа. Кроме этого, в квартире лежали десятки единиц и частей оружия, некоторые уже проржавели. Предполагается, что они были сделаны в начале XX века. Сейчас находки отправили на экспертизу.

Ранее GazetaSPb сообщила, что петербуржца на месяц арестовали за стрельбу.