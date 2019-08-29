В ДТП в Болгарии погиб россиянин

В ДТП в Болгарии погиб россиянин
Мужчина скончался. Фото: Pixabay

Пожилой мужчина переходил дорогу, когда его сбил туристический автобус.

Об этом стало известно 29 августа. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на данные правоохранительных органов. 82-летний россиянин погиб в аварии недалеко от города Несебр. Соответствующее заявление сделал генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.

Пенсионера сбил с ног туристический автобус, когда он переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. От серьезности полученных травм россиянин скончался на месте, не дождавшись помощи скорой.

Пока что никаких деталей не разглашается, полицейские занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Чуть позже станут известны подробности.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Выборгском шоссе под колеса автомобиля угодил велосипедист. Как он себя чувствует – непонятно. Когда на место приехали спецслужбы, пострадавшего уже не было.

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