На Выборгском шоссе под колеса автомобиля угодил велосипедист

Как он себя чувствует – непонятно. Когда на место приехали спецслужбы, пострадавшего уже не было.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Выборгском шоссе на КАД. Участниками аварии стали двое – легковой автомобиль и велосипедист. Люди выложили фотографии и на них не видно ни кареты скорой помощи, ни пострадавшего. Туда зато приехали сотрудники ДПС, им предстоит выяснить, кто виноват в случившемся.

Пока что никаких официальных данных не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что американка разбилась насмерть при попытке установить рекорд на гонках.

Джесси Комбс принял участие в гонках в пустыне Алворда в штате Орегон, США. Она пыталась развить скорость до 996 километров в час, чтобы обновить собственный рекорд, установленный в 2013 году.