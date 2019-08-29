Американка разбилась насмерть при попытке установить рекорд на гонках

Автогонщица хотела обновить собственный рекорд, но попала в аварию и скончалась.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа, но все произошло еще во вторник. Обо всем сообщает ТАСС.

Джесси Комбс принял участие в гонках в пустыне Алворда в штате Орегон, США. Она пыталась развить скорость до 996 километров в час, чтобы обновить собственный рекорд, установленный в 2013 году. Комбс заявила, что попробует превзойти абсолютный женский рекорд скорости – он принадлежит Китти О’нил. Гонщица смогла проехать по суше со скоростью 843 километра в час.

В своем Instagram-аккаунте Комбс прокомментировали решение, написав, что достигают великих вещей только те, у кого есть желание.

Напоминаем, что автогонщица чуть не скончалась 12 лет назад, когда снималась в экстремальной телепередаче. Женщина восстанавливалась почти год, но смогла вернуться в спорт. К сожалению, в этот раз закончилась все не так удачно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что актриса Людмила Мальцева скончалась в День Российского кино.