Актриса Людмила Мальцева скончалась в День Российского кино

Людмила Мальцева (1950-2019) родилась в Кемерово и занималась у Михаила Царева в училище Щепкина. Фото: скриншот из фильма "Найденыш"

Людмила Мальцева (1950-2019) родилась в Кемерово и занималась у Михаила Царева в училище Щепкина. Фото: скриншот из фильма "Найденыш"

Артистка отпраздновала бы 70-летний юбилей в июле 2020 года.

Актриса Людмила Мальцева скончалась в 69 лет. Заслуженная артистка РФ умерла в День Российского кино.

О смерти Мальцевой 27 августа сообщил Союз кинематографистов РФ. В союзе подчеркнули, что актрису запомнят как пример таланта и красоты.

Людмила Мальцева (1950-2019) родилась в Кемерово и занималась у Михаила Царева в училище Щепкина. Попала на учебу в Сорбонну (занималась вопросами эмиграции казаков). В 1975 году пришла на работу в “Центр Научфильм”.

Мальцева впервые появилась на экране в 1978 году, снялась в сериале “Бывших не бывает”, кино “Пасечник” и “Мы с дедушкой”. В ее послужной список вошли около 40 ролей. Одной из последних стал персонаж Людмилы Степановны в сериале “Домашний арест” Петра Буслова, вышедший на экран в 2018 году.

Ранее GazetaSPb сообщила о кончине актрисы Александры Наваровой.