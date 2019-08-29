Наргиз рассказала, кто виноват в ее уходе с лейбла Максима Фадеева

Наргиз рассказала, кто виноват в ее уходе с лейбла Максима Фадеева
Максим Фадеев и Наргиз. Фото: @nargizzakirova_official/ Instagram

Певица раскрыла подробности конфликта с бывшим продюсером. Во всех бедах она обвинила Ольгу Серябкину.

Своим мнением Наргиз Закирова поделилась в интервью для YouTube-канала Ирины Шихман «А поговорить?». Певица призналась, что часто не получала за концерты все деньги, которые должна была. Также лейбл не оплачивал ей и ее команду костюмы – их приходилось покупать самостоятельно.

Наргиз заверила, что во главе лейбла стоит не Фадеев, а Серябкина – бывшая солистка «Серебра». Как она говорит, отметила певица, так и будет.

«Я не думаю, что в этом лейбле вообще задержится кто-то, кто из себя будет представлять сильную творческую единицу»,

— поделилась Наргиз. Она считает, что таким образом Серябкина пытается избавиться от конкурентов.

Напоминаем, что Фадеева и Серябкину уличала в любовных отношениях, но они все отрицаю. Девушка при этом утверждает, что ее связывали чувства с Темниковой.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Наргиз получила запрет на исполнение песен Фадеева.

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