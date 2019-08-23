Наргиз получила запрет на исполнение песен Фадеева

Наргиз получила запрет на исполнение песен Фадеева
Максим Фадеев и Наргиз. Фото: @nargizzakirova_official/ Instagram

Певица Наргиз больше не сможет исполнять хиты, написанные для нее продюсером Максимом Фадеевым. Он официально запретил певице использовать его композиции.

Исполнительница написала в своем Instagram-аккаунте, что правообладатель запретил ей исполнять всем известные песни, входящие в альбом «Шум сердца», автором которых является Максим Фадеев. Наргиз добавила, что больше не будет исполнять эти песни на концертах.

Певица также отметила, что контракт с лейблом MALFA расторгнут, а в тур, который начнется в октябре, на поедет с новыми песнями. Сейчас Наргиз и ее команда работают над новой программой.

Максим Фадеев все еще не дал комментариев по поводу скандала, разгоревшегося в начале месяца. Однако представители лейбла рассказали о том, что певица все чаще выходила на сцену в нетрезвом состоянии и продюсер «устал» от нее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что скандал Наргиз и Фадеева посчитали пиар-ходом.

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