Вторым обвиняемым по делу о покушении на Рудникова оказался заключенный

Обвиняемый уже отбывает наказание по другой статье. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Обвиняемый уже отбывает наказание по другой статье. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Приморский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения для Михаила Васюка. Его обвиняют в причастности к покушению на главного редактора калининградской газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова.

С ходатайством в суд обратилось следствие. Суд в удовлетворении отказал. Решение связано с тем, что Васюк уже отбывает наказание в исправительной колонии за участие в преступной группе.

«Васюк вину не признает, от дачи показаний отказывается», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, Васюк 17 марта 2016 года подошел к выходящему из кафе «Солянка» Рудникову. Обхватил его обеими руками, после чего сообщники Васюка нанесли главреду «Новых колес» не менее пяти ударов колюще-режущим предметом.

Действовал Васюк, как полагает следствие, совместно с группой лиц по предварительному сговору. Компания заранее разработала план по убийству Рудникова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге к 18 годам в Колонии приговорили участников организованной преступной группы.