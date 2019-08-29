Организатора ОПГ в Петербурге посадили на 18 лет

Ахмедудин Сахратулаев и Евгений Попов получили 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Фото: pixabay

Ахмедудин Сахратулаев и Евгений Попов получили 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Фото: pixabay

Преступная группировка обвинялась в похищении человека, мошенничестве, убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда.

В четверг, 29 августа, Городской суд Петербурга вынес обвинительные приговор членам организованной преступной группировки, которые на протяжение нескольких лет калечили и убивали людей, а после получали права на их собственность.

Согласно версии следствия, лидер группировки — Ахмедудин Сахратуллаев создал банду весной 2010 года. В нее вошли Сергей Орлов, Борис Клементов, Игорь Тихомиров, Светлана Боева, бывший старший оперуполномоченный полиции Евгений Попов, адвокат Александр Кайданов и киллер, выполнявший роль охранника, Михаил Васюк.

Ахмедудин Сахратулаев и Евгений Попов получили 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Борис Клементов и Сергей Орлов — 16 и 12 лет соответственно. Игорь Тихомиров получил 6 лет в колонии общего режима, а Светлана Боева получила 3 года условно.

Ранее обвинительный приговор вынесли в отношении Александра Кайданова (13 лет) и Михаила Васюка (12 лет).

Ранее GazetaSPb сообщала, что лидер ОПГ 90-ых идет в колонию за мошенничество с квартирами.