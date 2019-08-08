Лидер ОПГ 90-ых идет в колонию за мошенничество с квартирами

Лидер ОПГ 90-ых идет в колонию за мошенничество с квартирами
Присяжные сочли обвиняемого виновным. Фото: pixabay.com

Злоумышленники обманом или силой заставляли оформлять права на жилье на подставных лиц.

Лидер преступной группировки отправился под суд за мошенничество с квартирами умерших или пропавших петербуржцев. ОПГ появилась в Северной столице в 1990-ых годах.

Обвиняемый и его сообщники, по версии следствия, оформляли права на квартиры пенсионеров, алкоголиков, страдающих от психических заболеваний или находящихся в тяжелой ситуации. Члены ОПГ обманом или силой заставляли оформить квартиру на подставных лиц, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 8 августа.

В период с 2007 по 2010 год злоумышленники получили права на квартиру на Ланском шоссе Петербурга, где жил одинокий пенсионер, она стоила около 3 млн рублей.

Дело рассматривали с коллегией присяжных, они сочли обвиняемого виновным. Суд приговорил главу ОПГ к 7,5 годам колонии строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что дагестанец отдал 12 млн рублей на квартиру фальшивому застройщику.

90-ые квартиры мошенничество опг приговор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
McDonald’s не сможет спасти планету бумажными трубочками
Спрос на поездки в Грузию упал в 4 раза
Страны просят граждан не ехать в США после массовых убийств
Проезд в метро станет дешевле для владельцев “Мир” и “ЕКП”
Создатели «Игры престолов» перешли в Netflix за 200 млн долларов
Лидер ОПГ 90-ых идет в колонию за мошенничество с квартирами
Неизвестная заставила 82-летнюю пенсионерку «поменять на новые купюры» 200 ...
Видеокамера защитит Венеру Парнасскую от воров и вандалов