Лидер ОПГ 90-ых идет в колонию за мошенничество с квартирами

Злоумышленники обманом или силой заставляли оформлять права на жилье на подставных лиц.

Лидер преступной группировки отправился под суд за мошенничество с квартирами умерших или пропавших петербуржцев. ОПГ появилась в Северной столице в 1990-ых годах.

Обвиняемый и его сообщники, по версии следствия, оформляли права на квартиры пенсионеров, алкоголиков, страдающих от психических заболеваний или находящихся в тяжелой ситуации. Члены ОПГ обманом или силой заставляли оформить квартиру на подставных лиц, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 8 августа.

В период с 2007 по 2010 год злоумышленники получили права на квартиру на Ланском шоссе Петербурга, где жил одинокий пенсионер, она стоила около 3 млн рублей.

Дело рассматривали с коллегией присяжных, они сочли обвиняемого виновным. Суд приговорил главу ОПГ к 7,5 годам колонии строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что дагестанец отдал 12 млн рублей на квартиру фальшивому застройщику.