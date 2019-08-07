Дагестанец отдал 12 млн на квартиру фальшивому застройщику

Злоумышленники скрылись с парковки на Энгельса на каршеринговом Renault.

Житель Дагестана отдал мошенникам 12 млн рублей, которые скопил на квартиру в Санкт-Петербурге. Неизвестный представился мигранту застройщиком.

Злоумышленник на парковке у ТЦ на Энгельса предложил жертве помощь в поиске и покупке жилья, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении полиции Петербурга и Ленобласти 7 августа. Дагестанец дал себя уговорить и вручил неизвестному мужчине 12 млн рублей. Тот отдал деньги напарнику и они уехали на каршеринговом Renault.

Полицейские позже нашли машину на Народной улице Санкт-Петербурга. Сейчас полиция Выборгского района возбудила дело о мошенничестве и уже ищет злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у петербургского бизнесмена украли сейф с коллекцией фотообъективов, пистолетом и валютой.