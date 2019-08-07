Сейф с коллекцией фотообъективов и пистолетом исчез из квартиры на Сантьяго-де-Куба

В сейфе лежала валюта, фотоаппарат и даже персональный компьютер. Фото: pixabay.com

В сейфе лежала валюта, фотоаппарат и даже персональный компьютер. Фото: pixabay.com

Петербургский бизнесмен оценил ущерб в 1,2 млн российских рублей.

Петербургский предприниматель обратился в полицию после пропажи из квартиры денег и дорогой техники. Неизвестный забрал с собой металлический сейф.

Гендиректор коммерческой фирмы рассказал, что злоумышленники залезли в квартиру на Сантьяго-де-Куба. Они забрали с собой металлический ящик, где лежала валюта на сумму 700 тысяч рублей, травматический пистолет, два комплекта ключей от машин, компьютер и фототехника: фотоаппарат и несколько объективов, сообщили Gazeta.SPb в главке МВД Петербурга и ЛО 7 августа.

Нанесенный ущерб оценили в 1,2 млн рублей. Полиция Выборгского района Петербурга решает вопрос о возбуждении дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Сестрорецке из санатория вывезли банкомат.