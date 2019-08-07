Сейф с коллекцией фотообъективов и пистолетом исчез из квартиры на Сантьяго-де-Куба

Петербургский бизнесмен оценил ущерб в 1,2 млн российских рублей.
Петербургский предприниматель обратился в полицию после пропажи из квартиры денег и дорогой техники. Неизвестный забрал с собой металлический сейф.
Гендиректор коммерческой фирмы рассказал, что злоумышленники залезли в квартиру на Сантьяго-де-Куба. Они забрали с собой металлический ящик, где лежала валюта на сумму 700 тысяч рублей, травматический пистолет, два комплекта ключей от машин, компьютер и фототехника: фотоаппарат и несколько объективов, сообщили Gazeta.SPb в главке МВД Петербурга и ЛО 7 августа.
Нанесенный ущерб оценили в 1,2 млн рублей. Полиция Выборгского района Петербурга решает вопрос о возбуждении дела.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Сестрорецке из санатория вывезли банкомат.