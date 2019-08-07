Из санатория в Сестрорецке похитили банкомат

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, укравших денежные средства из банкомата.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 6 августа в отдел полиции Курортного района поступило сообщение от охранника местного санатория, расположенного на Приморском шоссе в Сестрорецке. Он рассказал, что в санатории взломана дверь и похищен банкомат.

Полицейские, прибывшие на место по указанному адресу, провели осмотр территории, где обнаружили похищенный банкомат. Пока неизвестно, какая сумма денег была похищена. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Сотрудники правоохранительных органов приняли меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что житель Дагестана не смог положить день в банкомат и пригрозил взорвать его. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения не справился с устройством банкомата и грозился его взорвать.