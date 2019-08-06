Житель Дагестана не смог положить день в банкомат и пригрозил взорвать его

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения не справился с устройством банкомата и грозился его взорвать.

Во Всеволожском районе Ленинградской области днем ранее, 5 августа, полиция задержала 67-летнего жителя Дагестана. Как передает АН «Оперативное прикрытие», разозленный и нетрезвый мужчина позвонил в Центр поддержки клиентов одного мобильного оператор. Мужчина заявил, что положил деньги на счет своего телефона, но они так и не поступили и пригрозил «взорвать банкомат» оператора.

Нахождение «террориста» удалось определить очень быстро. Наряд полиции задержал мужчину в селе Павлово Всеволожского района.

В отношении гражданина Дагестана возбуждено уголовное дело части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подозреваемому назначена подписка о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о звонке террориста-романтика.