Житель Дагестана не смог положить день в банкомат и пригрозил взорвать его

Житель Дагестана не смог положить день в банкомат и пригрозил взорвать его
Сказанные слова обернулись мужчине уголовным делом. Фото: pixabay.com

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения не справился с устройством банкомата и грозился его взорвать.

Во Всеволожском районе Ленинградской области днем ранее, 5 августа, полиция задержала 67-летнего жителя Дагестана. Как передает АН «Оперативное прикрытие», разозленный и нетрезвый мужчина позвонил в Центр поддержки клиентов одного мобильного оператор. Мужчина заявил, что положил деньги на счет своего телефона, но они так и не поступили и пригрозил «взорвать банкомат» оператора.

Нахождение «террориста» удалось определить очень быстро. Наряд полиции задержал мужчину в селе Павлово Всеволожского района.

В отношении гражданина Дагестана возбуждено уголовное дело части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подозреваемому назначена подписка о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о звонке террориста-романтика.

банкомат задержание телефонный терроризм
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кронштадте наказали двух приятелей, которые не платили алименты
Житель Дагестана не смог положить день в банкомат и пригрозил взорвать его
Петербуржца похитили и держали в плену 2 месяца
В Ленобласти досрочно починили участок трассы «Санкт-Петербург – Ручьи»
Женщина, находившаяся в федеральном розыске, попалась за распитием алкоголя ...
В Петербурге потеплело до +21, такая погода продлится неделю
Более 100 кошек могут оказаться на улице в Выборге
В Петербурге возбудили уголовное дело из-за развратных действий в отношении ...