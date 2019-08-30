Ядовитая змея укусила собаку в Кировском районе

В Кировском районе Петербурга змея укусила собаку. О произошедшем рассказали очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей происшествия, змея была ядовитой. Собаку после встречи с чешуйчатой госпитализировали. Состояние её неизвестно.

«В районе реки М. Дачное будьте осторожны», — предупредил очевидец в группе «Признавашки ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Точное место обитание змеи неизвестно. Вероятно, речь идет о Лиговском канале близ железнодорожной платформы «Дачное». Либо, о реке Дачной, протекающей в Кировском районе Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жительница дома на улице Пограничника Гарькавого в Красносельском районе Петербурга обнаружила змею у себя в квартире. Как она оказалась внутри, женщина не знает. Предположительно, змея приползла от соседей.