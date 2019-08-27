Змея пробралась в квартиру жительницы Петербурга

Пользователи пишут в комментариях, что это молодой маисовый полоз, не ядовитый вид. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Пользователи пишут в комментариях, что это молодой маисовый полоз, не ядовитый вид. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Петербурженка обнаружила змею в собственной квартире в Красносельском районе города в понедельник, 26 августа.

Хозяйка одной из квартир жилого дома на улице Пограничника Гарькавого в Красносельском районе Петербурга обнаружила змею у себя дома вечером в понедельник. Об этом она рассказала в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Сегодня дома обнаружили змею. Как попала в дом — не известно, была в ужасе. Думаем что у кого-то уползла в доме 17 по улице Пограничника Гарькавого. Хозяева отзовитесь!», — написала испуганная хозяйка квартиры в соцсети.

Пользователи пишут в комментариях, что это молодой маисовый полоз, не ядовитый вид. Его часто разводят дома, поскольку он совершенно безобидный.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что паук-птицеед присвоил себе квартиру в Ростове-на-Дону.