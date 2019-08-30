Экс-председателя ТСЖ судят за присвоение 638 тысяч

Бывшую председательницу местного ТСЖ в Петербурге обвиняют в присвоении денежных средств. Сумма ущерба составила 638 тыс. рублей.

Как полагает следствие, с июля 2014 года по июнь 2016 года петербурженка готовила недостоверные документы, в которых необоснованно увеличивала свой оклад. Ложные сведения она передавала в бухгалтерию ТСЖ.

Таким образом ей удалось заполучить более 638 тыс. рублей. Деньги женщина потратила на собственные нужды, сообщает прокуратура Петербурга.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «присвоение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Материалы переданы на рассмотрение в Василеостровский районный суд.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что двух жителей Петербурга обвинили в незаконном присвоении наследства.