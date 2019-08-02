Двое мужчин хотели присвоить себе чужое наследство в размере 2 млн рублей

Прокуратурой Кировского района было утверждено обвинительное заключение в отношении двух мужчин. Они обвиняются в мошенничестве при получении наследства.

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, мужчины заранее договорились о хищении финансовых средств, ранее принадлежавших умершему гражданину. Деньги хранились на его банковском счете. Обвиняемые заранее договорились, что один из них отыскал поддельное нотариальному свидетельству на имя скончавшегося гражданина, а другой по этим документам получит в банке деньги, как законный наследник.

Известно, что на банковском счету находилось 2 млн рублей.

Мужчины признали виновность в совершенном преступлении.

За содеянное обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободны. Сейчас уголовное дело отправлено в Кировский районный суд.

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