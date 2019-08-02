В Красногвардейский суд направили дело о крупном сбыте наркотиков

Как сообщила прокуратура Санкт-Петербурга, сегодня, 2 августа, было утверждено заключение об обвинении по уголовному делу в отношении двух лиц сбыта наркотиков.
Обвинение утвердил Дмитрий Харченков, Заместитель прокурора Санкт-Петербурга. Сообщается, что задержанные обвиняются в крупном сбыте наркотических средств группой при предварительном сговоре. Ранее группа дважды совершала покушение на сбыт наркотиков.
В результате следствия было установлено, что группа мужчин в ноябре прошлого года в Приморском районе совершили сбыт наркотических средств. Известно, что это был гашиш весом около 300 гр.
После проведения следственных операций в Красногвардейском районе и в дачном доме во Всеволожском районе, у задержанных были изъяты гашиш, около 950 грамм и около 7,5 кг приготовленные к сбыту.
В настоящее время дело направили в Красногвардейский районный суд.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о проверках на наркотики молодежь.