На наркотики молодежь проверят выездные лаборатории

Подозреваемых в приеме наркотиков будут отлавливать на массовых мероприятиях и в школах. Фото: pixabay.com

Подозреваемых в приеме наркотиков будут отлавливать на массовых мероприятиях и в школах. Фото: pixabay.com

На заседании городской антинаркотической комиссии принято решение активнее задействовать передвижные пункты медосвидетельствования.

Лаборатории на колесах будут дежурить рядом на массовых мероприятиях, а также проведут рейды по школам, сообщает «Петербургский дневник». Помимо пяти городских стационарных постов медосвидетельствования в распоряжении Петербурга есть три передвижных пункта освидетельствования, оснащенные всеми необходимыми анализаторами проверки на алкогольное и наркотическое опьянение. До сей поры передвижные лаборатории применялись недостаточно активно.

В прошлом году все передвижные пункты провели чуть более 3 тыс. исследований, то есть были загружены только на треть мощности. Около 2 тыс. человек в прошлом году были обследованы во время полицейских рейдов. Почти четверть из них находились под кайфом.

В I квартале этого года на медосвидетельствование были направлены 144 подростка, из которых семеро не были трезвы.

Кроме лабораторных исследований эффективными признаны рейды полицейских по школам с собаками. Однако из-за недовольства части родителей эту практику пришлось прекратить. Впрочем, власти еще надеются к ней вернуться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что неадекватное поведение женщины в деревне Новой помогло полиции найти у нее наркотики.